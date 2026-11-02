Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Индии

Шесть человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По предварительным данным, погибшие возвращались с предсвадебного мероприятия, которое проходило в доме одного из их родственников.

Двое пострадавших мальчиков в возрасте 12 и 17 лет были доставлены в местную больницу.