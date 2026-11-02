Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Индии
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 14:07
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Шесть человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По предварительным данным, погибшие возвращались с предсвадебного мероприятия, которое проходило в доме одного из их родственников.
Двое пострадавших мальчиков в возрасте 12 и 17 лет были доставлены в местную больницу.
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