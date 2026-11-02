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    Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Индии

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 14:07
    Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Индии

    Шесть человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные правоохранительные органы.

    По предварительным данным, погибшие возвращались с предсвадебного мероприятия, которое проходило в доме одного из их родственников.

    Двое пострадавших мальчиков в возрасте 12 и 17 лет были доставлены в местную больницу.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Индия
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