Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Товарооборот Азербайджана с Великобританией вырос почти в 3 раза

    Бизнес
    • 02 ноября, 2026
    • 14:16
    Товарооборот Азербайджана с Великобританией вырос почти в 3 раза

    За январь-сентябрь текущего года товарооборот между Азербайджаном и Великобританией составил 3 млрд 720,7 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За год объем экспорта Азербайджана в Великобританию вырос в 14,4 раза, достигнув 3 млрд 482,9 млн долларов США. Импорт из этой страны сократился на 66,7% - до 237,8 млн долларов США.

    В отчетный период на торговлю с Великобританией пришлось около 10% общего товарооборота Азербайджана. Экспорт в эту страну составил 14,5% от общего объема экспорта, а импорт из Великобритании - 1,7% от общего объема импорта.

    За 9 месяцев Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 37 млрд 211 млн долларов США. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Из общего объема внешнего товарооборота 23 млрд 865 млн долларов США пришлось на экспорт, а 13 млрд 346 млн долларов США - на импорт. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.

    В результате положительное сальдо внешней торговли составило 10 млрд 519 млн долларов США, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Товарооборот Азербайджана Азербайджано-британские отношения
    Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıb
    Azerbaijan's trade turnover with UK nearly triples
    MiniBoss
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