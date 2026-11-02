İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:53
    Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 3 milyard 720,7 milyon ABŞ dolları olub.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 dəfə çoxdur.

    Son 1 ildə Azərbaycanın Böyük Britaniyaya ixracının dəyəri 14,4 dəfə artaraq 3 milyard 482,9 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 66,7 % azalaraq 237,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə Böyük Britaniya ilə ticarət ümumi dövriyyənin 10 %-i qədər olub. O cümlədən, bu ölkəyə ixrac ümumi ixracın 14,5 %-ni, Böyük Britaniyadan idxal isə ümumi idxalın 1,7 %-ni təşkil edib.

    9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb. Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Böyük Britaniya
    Товарооборот Азербайджана с Великобританией вырос почти в 3 раза
    Azerbaijan's trade turnover with UK nearly triples
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