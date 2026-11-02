В Швеции кибератака вывела из строя холодильное оборудование в магазинах

В Швеции в нескольких магазинах торговых сетей Ica и Coop произошли сбои в работе холодильников и морозильных камер в результате предполагаемой кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на Dagens Nyheter, инциденты произошли в ночь на 2 ноября.

По данным издания, холодильное оборудование в некоторых магазинах Ica в нескольких городах страны начало работать с перебоями. В некоторых торговых точках злоумышленники установили температуру оборудования на +50 °C, что привело к массовой порче продуктов.

"Минувшей ночью злоумышленники взломали наши холодильники и морозильные камеры и установили в них температуру 50 градусов. Мы серьезно обеспокоены случившимся и предпринимаем все необходимые меры для утилизации испорченных продуктов и восстановления работы оборудования", - говорится в заявлении одного из магазинов.

Точное число пострадавших торговых точек Ica пока не установлено. В пресс-службе сети сообщили, что инцидент затронул ограниченное количество магазинов, и компания оказывает им поддержку в устранении последствий.

Проблемы также зафиксированы в магазинах сети Coop. По данным компании, кибератака затронула шесть торговых точек. В пресс-службе отметили, что пока не могут оценить масштаб причиненного ущерба.

В понедельник утром бельгийские медиа также сообщили о взломе морозильных и холодильных камер сети супермаркетов Delhaize. Сеть, принадлежащая Albert Heijn, говорит об "ИТ-инциденте", затронувшем холодильные системы. Сообщается, что пострадали как минимум сорок супермаркетов.