Google занял 96,63 % рынка поисковых систем Азербайджана

В октябре 2026 года доля Google на рынке поисковых систем Азербайджана составила 96,63 %, сократившись за месяц на 0,72 процентного пункта, но увеличившись за год на 14,71 п.п.

Как сообщает Report со ссылкой на Statcounter, доля "Яндекса", занимающего второе место, выросла за месяц на 0,59 п.п., до 2,41 %, однако за год сократилась на 13,22 п.п.

Доля Bing составила 0,75 %, увеличившись за месяц на 0,08 п.п. и снизившись за год на 0,74 п.п.