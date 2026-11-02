SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%

В III квартале текущего года 657 421 тонна нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в стране, была экспортирована за рубеж.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных SOCAR показателях бурения, добычи, переработки и экспорта за III квартал 2026 года.

Это на 18 210 тонн, или на 2,8%, больше по сравнению с показателями июля-сентября 2025 года.

Напомним, что в третьем квартале прошлого года 639 211 тонн нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане, было экспортировано за рубеж.