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    SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 13:53
    SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%

    В III квартале текущего года 657 421 тонна нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в стране, была экспортирована за рубеж.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных SOCAR показателях бурения, добычи, переработки и экспорта за III квартал 2026 года.

    Это на 18 210 тонн, или на 2,8%, больше по сравнению с показателями июля-сентября 2025 года.

    Напомним, что в третьем квартале прошлого года 639 211 тонн нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане, было экспортировано за рубеж.

    Экспорт нефти Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    SOCAR ötən rüb neft məhsullarının ixracını 3 %-ə yaxın artırıb
    SOCAR increases petroleum product exports by 2.8% in Q3
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