SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%
Энергетика
- 02 ноября, 2026
- 13:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В III квартале текущего года 657 421 тонна нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в стране, была экспортирована за рубеж.
Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных SOCAR показателях бурения, добычи, переработки и экспорта за III квартал 2026 года.
Это на 18 210 тонн, или на 2,8%, больше по сравнению с показателями июля-сентября 2025 года.
Напомним, что в третьем квартале прошлого года 639 211 тонн нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане, было экспортировано за рубеж.
SOCAR ötən rüb neft məhsullarının ixracını 3 %-ə yaxın artırıb
SOCAR increases petroleum product exports by 2.8% in Q3
Последние новости
14:35
SOCAR в III квартале добыла более 1,7 млн тонн нефтиЭнергетика
14:32
Почти 4 млн тонн нефти экспортировала SOCAR в III квартале 2026гЭнергетика
14:32
Ануар Нурахметов: Промышленная кибербезопасность может привлечь инвестиции в АзербайджанИКТ
14:18
В Азербайджане потребление газа снизилось почти на 7%Энергетика
14:16
Товарооборот Азербайджана с Великобританией вырос почти в 3 разаБизнес
14:11
Вагиф Садыгов: ЧМ U-15 даст большой толчок развитию азербайджанского футболаФутбол
14:07
Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в ИндииДругие страны
13:59
Google занял 96,63 % рынка поисковых систем АзербайджанаИКТ
13:53
SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%Энергетика