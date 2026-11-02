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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    SOCAR ötən rüb neft məhsullarının ixracını 3 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:40
    SOCAR ötən rüb neft məhsullarının ixracını 3 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) ölkədəki müəssisələrində istehsal olunan 657 min 421 ton neft, neft-kimya və qaz-kimya məhsulları xarici ölkələrə ixrac edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Bu, 2025-ci ilin iyul-sentyabr aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 18 min 210 ton və ya 2,8 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən ilin üçüncü rübündə SOCAR-ın Azərbaycandakı müəssisələrində istehsal edilən 639 min 211 ton neft-kimya və qaz-kimya məhsulları xarici ölkələrə ixrac edilib.

    SOCAR-ın Heydər Əliyev adına NEZ-i regionun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın "Aİ-92", dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Euro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İstehsalat Birliyinin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Neft məhsullarının ixracı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%
    SOCAR increases petroleum product exports by 2.8% in Q3
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