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    Переработка нефти на заводах SOCAR снизилась в III квартале на 3%

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 13:50
    Переработка нефти на заводах SOCAR снизилась в III квартале на 3%

    В III квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 1 626 513 тонн нефти.

    Как сообщает Report, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта, опубликованных SOCAR за III квартал 2026 года.

    Объем переработки снизился на 53 834 тонны (на 3,2%) по сравнению с июлем-сентябрем 2025 года, когда было переработано 1 680 347 тонн нефти.

    Переработка нефти Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    SOCAR ötən rüb neft emalını 3 %-dən çox azaldıb
    SOCAR cuts oil refining by more than 3% in Q3
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