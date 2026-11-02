Переработка нефти на заводах SOCAR снизилась в III квартале на 3%

В III квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 1 626 513 тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта, опубликованных SOCAR за III квартал 2026 года.

Объем переработки снизился на 53 834 тонны (на 3,2%) по сравнению с июлем-сентябрем 2025 года, когда было переработано 1 680 347 тонн нефти.