Переработка нефти на заводах SOCAR снизилась в III квартале на 3%
Энергетика
- 02 ноября, 2026
- 13:50
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В III квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 1 626 513 тонн нефти.
Как сообщает Report, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта, опубликованных SOCAR за III квартал 2026 года.
Объем переработки снизился на 53 834 тонны (на 3,2%) по сравнению с июлем-сентябрем 2025 года, когда было переработано 1 680 347 тонн нефти.
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