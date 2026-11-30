Оппозиционная консервативная Народная партия (НП) лидирует на досрочных всеобщих выборах в Испании после обработки свыше 97% бюллетеней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные властей королевства.

По их информации, НП может получить 133 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса пока добивается 115 мандатов, крайне правая партия "Вокс" - 52. Таким образом, НП совместно с "Вокс" могут получить большинство кресел в парламенте.

Кандидатуру премьера Испании по итогам выборов утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить своего претендента при первом голосовании, партии необходимо получить большинство (176) кресел в 350-местной палате. В последний раз такое происходило в 2011 году.

Таким образом, при отсутствии очевидного победителя, который бы сумел самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьер-министра, может начаться процесс переговоров для поиска поддержки и возможного формирования коалиционного правительства.