SOCAR ötən rüb neft emalını 3 %-dən çox azaldıb
Energetika
- 02 noyabr, 2026
- 13:19
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Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 1 milyon 626 min 513 ton neft emal edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Bu, 2025-ci ilin iyul-sentyabr ayları ilə müqayisədə 53 min 834 ton və ya 3,2 % azdır.
Qeyd edək ki, ötən ilin üçüncü rübündə SOCAR 1 milyon 680 min 347 ton neft emal edib.
Переработка нефти на заводах SOCAR снизилась в III квартале на 3%
SOCAR cuts oil refining by more than 3% in Q3
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