İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    WUF13 zamanı "Koroğlu"dan 24 saat fasiləsiz K1 marşrutu həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    • 05 may, 2026
    • 10:50
    WUF13 zamanı Koroğludan 24 saat fasiləsiz K1 marşrutu həyata keçiriləcək

    Mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) zamanı "Koroğlu" metrostansiyasının yaxınlığında yerləşən habdan 24 saat fasiləsiz şəkildə K1 marşrutu həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu tədbir çərçivəsində nəqliyyatın idarə olunması planının təqdimatına dair brifinqdə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Nəqliyyat şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, insanların tədbirin keçiriləcəyə məkana daşınması üçün 9 şəhər nəqliyyat mübadilə mərkəzi seçilib və 2 şəhərdaxili müntəzəm avtobus xətti istifadəyə veriləcək: "Ümumi 67 şəhərdaxili dayanacaq istifadə olunacaq. Hava limanı üzrə isə müntəzəm 6 avtobus xətti olacaq". ​

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) WUF13 Vüqar Aslanov WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti
    В Баку на время WUF13 запустят круглосуточные маршруты для участников форума
    24-hour K1 route from Koroglu to run during WUF13

    Son xəbərlər

    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti