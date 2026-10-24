İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Donald Tramp neft qiymətlərinin tezliklə aşağı düşəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 03:53
    Donald Tramp neft qiymətlərinin tezliklə aşağı düşəcəyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranla hərbi münaqişə başa çatdıqdan sonra neft və benzinin qiymətləri kəskin şəkildə aşağı düşəcək.

    "Report" "KTIV" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəhbəri Ayova ştatında keçirilən mitinqdə bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, nizamlanmanın hansı yolla əldə ediləcəyindən asılı olmayaraq, İranla münaqişə yaxın vaxtlarda başa çatacaq.

    "Biz bu və ya digər şəkildə İranla işi çox tezliklə bitirəcəyik. Benzinin və neftin qiymətləri kəskin şəkildə düşəcək", - ABŞ lideri bildirib.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, o, səkkiz silahlı münaqişəni nizamlamağa nail olub və onun fikrincə, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi də sona yaxınlaşır.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Neft qiymətləri
    Дональд Трамп сообщил о скором снижении цен на нефть
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:30
    Britaniyada yeniyetmə siyasətçini tənqid edən paylaşımlara görə saxlanılıb
    Digər ölkələr
    04:04
    Ceydon Sançonun "Xetafe"yə mümkün keçidinin şərtləri bəlli olub
    Digər ölkələr
    03:53
    Donald Tramp neft qiymətlərinin tezliklə aşağı düşəcəyini bildirib
    Digər ölkələr
    03:31
    BƏƏ-də neft çirklənməsi təhlükəsinə görə çimərlik bağlanıb
    Digər ölkələr
    03:12
    ABŞ Kanadadan olan bir sıra mallara 50 faizlik rüsumları ləğv edib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    02:42
    Tramp İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatı istisna etməyib
    Digər ölkələr
    02:22
    Bolqarıstanda prezident seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb
    Digər ölkələr
    01:47
    Türkiyədə baş verən ağır qəzada dörd nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb
    Region
    01:30
    Bağçalı: Türkiyə və Azərbaycanın bir-birinə güvəninin qorunması türk dünyasının gələcəyi üçün önəmlidir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti