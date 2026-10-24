Дональд Трамп сообщил о скором снижении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть и бензин резко снизятся после завершения военного конфликта с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на американский телеканал KTIV, об этом глава Белого дома заявил на митинге в городе Су-Сити (штат Айова).

По словам Трампа, конфликт с Ираном завершится в ближайшее время независимо от того, каким образом будет достигнуто урегулирование.

"Мы очень скоро закончим с Ираном, так или иначе. И цены на бензин и нефть резко упадут", - заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что ему удалось урегулировать восемь вооруженных конфликтов и что, по его мнению, российско-украинский конфликт также приближается к завершению.