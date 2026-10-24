Дональд Трамп сообщил о скором снижении цен на нефть
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 03:18
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Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть и бензин резко снизятся после завершения военного конфликта с Ираном.
Как передает Report со ссылкой на американский телеканал KTIV, об этом глава Белого дома заявил на митинге в городе Су-Сити (штат Айова).
По словам Трампа, конфликт с Ираном завершится в ближайшее время независимо от того, каким образом будет достигнуто урегулирование.
"Мы очень скоро закончим с Ираном, так или иначе. И цены на бензин и нефть резко упадут", - заявил американский лидер.
Трамп также отметил, что ему удалось урегулировать восемь вооруженных конфликтов и что, по его мнению, российско-украинский конфликт также приближается к завершению.
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