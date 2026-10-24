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    Tramp İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatı istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 02:42
    Tramp İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatı istisna etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Tehranın fikir ayrılıqlarının nizamlanması üzrə Vaşinqtonun şərtləri ilə razılaşmayacağı halda, İrana qarşı yeni hərbi əməliyyatın keçirilməsini istisna etməyib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Amerika lideri Florida ştatında tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən bildirib.

    Tramp xatırladıb ki, 2025-ci ilin iyununda Amerika silahlı qüvvələri "Gecəyarı çəkici" əməliyyatını həyata keçirib və onun sözlərinə görə, bu əməliyyat zamanı İranın uran zənginləşdirmə obyektləri məhv edilib.

    O həmçinin 2026-cı il fevralın 28-də başlayan "Epik qəzəb" əməliyyatını da xatırladıb ki, bu əməliyyat çərçivəsində digər hərbi hədəflərə nail olunub.

    Trampın sözlərinə görə, əgər İran rəhbərliyi "ağıllı hərəkət etsəydi", Vaşinqtonun təkliflərinin konkret müzakirəsinə keçməyə razılaşardı.

    "Əgər onlar ağıllı olsaydılar, deyərdilər: "Gəlin işə keçək", - Amerika lideri qeyd edib.

    Bununla belə, Tramp Tehranın belə bir addıma razılaşacağına şübhə etdiyini bildirib.

    Donald Tramp ABŞ-nin İrana zərbələri
    Трамп допустил новую военную операцию против Ирана
    44 filmi
    44 filmi

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