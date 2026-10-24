Трамп допустил новую военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил проведения новой военной операции против Ирана, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона по урегулированию разногласий.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом американский лидер заявил, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

Трамп напомнил, что в июне 2025 года американские вооруженные силы провели операцию "Полуночный молот", в ходе которой, по его словам, были уничтожены иранские объекты по обогащению урана.

Он также упомянул операцию "Эпическая ярость", начавшуюся 28 февраля 2026 года, в рамках которой, как утверждает президент США, были достигнуты другие военные цели.

По словам Трампа, если бы иранское руководство "поступило разумно", оно согласилось бы перейти к предметному обсуждению предложений Вашингтона.

"Если бы они были умными, то сказали бы: "Давайте перейдем к делу"", - отметил американский лидер.

При этом Трамп выразил сомнение в том, что Тегеран согласится на такой шаг.