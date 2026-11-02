В Азербайджане потребление газа снизилось почти на 7%

Потребление природного газа в Азербайджане в третьем квартале 2026 года составило 2 млрд 274 млн 953 тыс. кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти данные приводятся в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал текущего года.

Согласно информации, это на 164 млн 116 тыс. тонн (на 6,7%) меньше показателей за июль-сентябрь 2025 года.

Отметим, что в третьем квартале прошлого года потребление газа в Азербайджане составило 2 млрд 439 млн 69 тыс. кубометров.