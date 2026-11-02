В Азербайджане потребление газа снизилось почти на 7%
Энергетика
- 02 ноября, 2026
- 14:18
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Потребление природного газа в Азербайджане в третьем квартале 2026 года составило 2 млрд 274 млн 953 тыс. кубометров.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти данные приводятся в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал текущего года.
Согласно информации, это на 164 млн 116 тыс. тонн (на 6,7%) меньше показателей за июль-сентябрь 2025 года.
Отметим, что в третьем квартале прошлого года потребление газа в Азербайджане составило 2 млрд 439 млн 69 тыс. кубометров.
Ötən rüb Azərbaycanda qaz istehlakı 7 %-ə yaxın azalıb
Gas consumption falls by nearly 7% in Azerbaijan
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