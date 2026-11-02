İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Ötən rüb Azərbaycanda qaz istehlakı 7 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:49
    Ötən rüb Azərbaycanda qaz istehlakı 7 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycanda təbii qazın istehlakı 2 milyard 274 milyon 953 min kubmetr təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Bu, 2025-ci ilin iyul-sentyabr aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 164 milyon 116 min ton və ya 6,7 % azdır.

    Qeyd edək ki, ötən ilin üçüncü rübündə Azərbaycanda qaz istehlakı 2 milyard 439 milyon 69 min kubmetr təşkil edib.

    В Азербайджане потребление газа снизилось почти на 7%
    Gas consumption falls by nearly 7% in Azerbaijan
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