SOCAR в III квартале переработала почти 632 млн кубометров газа

В III квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 631 млн 732 641 кубометр газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал 2026 года.

Этот показатель снизился на 128 млн 366 159 кубометров, или 16,9%, по сравнению с июлем-сентябрем 2025 года.

Отметим, что в III квартале прошлого года SOCAR переработала 760 млн 98 800 кубометров газа.