SOCAR в III квартале переработала почти 632 млн кубометров газа
Энергетика
- 02 ноября, 2026
- 13:43
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В III квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 631 млн 732 641 кубометр газа.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал 2026 года.
Этот показатель снизился на 128 млн 366 159 кубометров, или 16,9%, по сравнению с июлем-сентябрем 2025 года.
Отметим, что в III квартале прошлого года SOCAR переработала 760 млн 98 800 кубометров газа.
SOCAR III rübdə 632 milyon kubmetrə yaxın qaz emal edib
SOCAR processes over 631MCM of gas in Q3 2026
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