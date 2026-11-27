Азербайджан считает необходимым объединить усилия прикаспийских государств для сохранения морского биоразнообразия и изучения проблемы снижения уровня Каспийского моря.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане, об этом заявил глава дипмиссии Гисмет Гёзалов на конференции по вопросам сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата в Международном университете гуманитарных наук и развития Туркменистана.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, главы дипломатических миссий, представители международных организаций, медиа, преподаватели и студенты.

Посол подчеркнул, что экологическое состояние Каспия имеет общее значение для всех прибрежных государств. В этой связи он отметил проведение 9 октября 2026 года в Туркменистане первого Каспийского экологического саммита.

Говоря о сотрудничестве со странами Центральной Азии, дипломат выделил подписанное в рамках COP29 соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Он также рассказал о проекте прокладки кабеля через Каспийское море для поставок зеленой электроэнергии в Европу.

По словам Гёзалова, Азербайджан планирует довести установленную мощность возобновляемой энергетики до 6-8 ГВт к 2032 году. Доля возобновляемых источников в общей установленной мощности электрогенерации должна достичь 39% к 2030 году и 43% к 2035 году.

Дипломат также отметил перспективы взаимодействия Азербайджана и Туркменистана в развитии альтернативной энергетики и сокращении выбросов метана, напомнив о присоединении обеих стран к Глобальному обязательству по метану.

В завершение посол подтвердил поддержку Азербайджаном экологических и климатических инициатив Туркменистана и подчеркнул, что расширение сотрудничества будет способствовать укреплению региональной экологической безопасности.