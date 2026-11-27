Сумгайытский промпарк привлек нового резидента с инвестициями в 40 млн манатов
Промышленность
- 27 ноября, 2026
- 16:23
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ООО Aztech Packing наладит производство многослойных клапанных мешков из крафт-бумаги в Сумгайытском промышленном парке.
Как сообщили Report в Агентстве по развитию экономических зон, ООО Aztech Packing получило статус резидента парка.
Годовая мощность нового предприятия составит 110 млн единиц продукции в год. Инвестиционная стоимость проекта составляет более 40 млн манатов.
В настоящее время Сумгайытский промышленный парк является крупнейшим на Южном Кавказе. В этом промпарке зарегистрировано 46 резидентов. На сегодняшний день резиденты инвестировали в парк более 5,6 млрд манатов и создали более 6400 рабочих мест.
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