ООО Aztech Packing наладит производство многослойных клапанных мешков из крафт-бумаги в Сумгайытском промышленном парке.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию экономических зон, ООО Aztech Packing получило статус резидента парка.

Годовая мощность нового предприятия составит 110 млн единиц продукции в год. Инвестиционная стоимость проекта составляет более 40 млн манатов.

В настоящее время Сумгайытский промышленный парк является крупнейшим на Южном Кавказе. В этом промпарке зарегистрировано 46 резидентов. На сегодняшний день резиденты инвестировали в парк более 5,6 млрд манатов и создали более 6400 рабочих мест.