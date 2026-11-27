Sumqayıt Sənaye Parkında çox qatlı klapanlı kraft-kağız kisə istehsal olunacaq
Sənaye
- 27 noyabr, 2026
- 15:56
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Sumqayıt Sənaye Parkında ildə 110 milyon ədəd çox qatlı klapanlı kraft-kağız kisə istehsalı nəzərdə tutulur.
Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyindən bildirilib.
Məlumata əsasən, "Aztech Packing" MMC-yə Agentliyin idarəçiliyində olan Parkın rezidenti statusu verilib.
Layihənin investisiya dəyəri 40 milyon manatdan çoxdur.
Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Sənaye Parkında hazırda 46 rezident qeydiyyatdan keçib. İndiyə qədər rezidentlər Parka 5,6 milyard manatdan çox investisiya yatırıb, 6400-dən çox iş yeri yaradıb.
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