Azərbaycan və Estoniya XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb
- 27 noyabr, 2026
- 12:02
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda səfərdə olan Estoniya xarici işlər naziri Marqus Tsahkna arasında təkbətək görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun welcomes Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia Margus Tsahkna @Tsahkna at the Ministry of Foreign Affairs. 🇦🇿🇪🇪 https://t.co/UrAz81trZm— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2026
Happening now: A tête-à-tête meeting has just started between Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Estonia’s Foreign Minister Margus Tsahkna @Tsahkna at the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan. https://t.co/kAVuKtnGo6— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2026