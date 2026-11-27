Azərbaycan və Sudan diplomatik pasport sahibləri üçün vizaları ləğv edib
- 27 noyabr, 2026
- 12:05
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sudan və Azərbaycan arasında diplomatik pasport sahibləri üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında saziş qüvvəyə minib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sudanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi məlumat yayıb.
Sənəd Azərbaycan parlamenti tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 2026-cı il noyabrın 26-da qüvvəyə minib.
Saziş bu ilin may ayının 19-da Sudan XİN rəhbəri Muhi əd-Din Salem Əhmədin Bakıya səfəri zamanı imzalanıb.
Sudanın xarici siyasət idarəsindən bildirilib ki, bu addım ikitərəfli əlaqələrin inkişafına, iki ölkənin rəsmi qurumları arasında təmasların və koordinasiyanın möhkəmləndirilməsinə, eləcə də qarşılıqlı fəaliyyət sahələrinin genişləndirilməsinə təkan verir.
Qurumdan həmçinin qeyd edilib ki, razılaşma dövlətlərin hər iki ölkənin, onların xalqlarının maraqları naminə siyasi dialoqu davam etdirmək və tərəfdaşlığı dərinləşdirmək istəyini əks etdirir.