Ceyhun Bayramov Estoniya səfirliyinin açılışında iştirak edib
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2026
- 12:12
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Estoniya səfirliyinin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində məlumat verilib.
Açılışda çıxış edən nazir bunu Azərbaycan ilə Estoniya arasındakı münasibətlərdə mühüm mərhələ adlandırıb.
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