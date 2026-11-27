İngiltərə millisinin futbolçusu Dominik Kalvert-Lyuin "Lids"lə yeni müqavilə imzalayıb
Futbol
- 27 noyabr, 2026
- 12:13
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İngiltərənin "Lids" klubu hücumçusu Dominik Kalvert-Lyuinlə sözləşməni yeniləyib.
"Report" Premyer Liqa təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, milli komandanın üzvü ilə 2,5 illik anlaşma əldə olunub.
Dominik Kalvert-Lyuin 2025-ci ilin yayında azad agent kimi "Lids"ə qoşulub. O, 2026/2027 mövsümündə meydana çıxdığı 13 matçda 6 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 25 milyon avro qiymətləndirir.
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