Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии официального открытия посольства Эстонии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

Выступая на открытии, глава МИД назвал это важной вехой в отношениях между Азербайджаном и Эстонией.