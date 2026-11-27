Джейхун Байрамов принял участие в открытии посольства Эстонии
Внешняя политика
- 27 ноября, 2026
- 12:09
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии официального открытия посольства Эстонии в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщает официальная страница азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
Выступая на открытии, глава МИД назвал это важной вехой в отношениях между Азербайджаном и Эстонией.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun attended and delivered remarks at the official opening ceremony of the Embassy of the Republic of Estonia in Azerbaijan, welcoming the establishment of Estonia’s resident diplomatic mission in Baku, highlighting its significance as an important milestone in 🇦🇿-🇪🇪 relations.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2026
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