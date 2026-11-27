Зангезурский коридор может быть введен в эксплуатацию к концу 2028 года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса Вюгар Байрамов на полях Саммита профессий будущего в Нахчыване.

По его словам, проект TRIPP уже обсуждался в парламенте Армении, и работы по его реализации начаты.

"В Азербайджане работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории страны, близятся к завершению. Автомобильная дорога уже готова, а работы по железной дороге планируется завершить в начале 2027 года".

Байрамов отметил, что текущее состояние проводимых работ дает основание говорить о возможности ввода коридора в эксплуатацию ближе к концу 2028 года:

По его словам, Зангезурский коридор станет не только транспортным маршрутом, соединяющим основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, но и стратегическим проектом, способствующим экономическому развитию региона.

Депутат добавил, что коридор обеспечит сухопутное сообщение между тюркскими странами, а также интеграцию Среднего коридора и транспортных маршрутов Восток – Запад и Север – Юг.