Милли Меджлис Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании принял поправки в Трудовой кодекс, предусматривающий расширение списка финисточников Государственного фонда охраны труда.

Как сообщает Report, в перечень финансовых источников Государственного фонда охраны труда включены добровольные выплаты страховщиков, осуществляющих обязательное страхование от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Изменения вносятся в статьи 208 и 221 Трудового кодекса и обусловлены внесением поправок в профильный закон, предусматривающих также распространение обязательного страхования на студентов и учащихся, проходящих производственную практику (обучение), а также участников волонтерской деятельности.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.