Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи на контрактной площади Средняя Кура, заключенное между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), ExxonMobil Exploration & Production Azerbaijan Limited и ООО "Middle Kura".

Как сообщает Report, соответствующий законопроект вынесен сегодня на обсуждение на пленарном заседании парламента.

Документ предусматривает принятие и утверждение соглашения, подписанного 26 сентября 2026 года в Баку, и 12 приложений к нему, а также разрешение на их реализацию.

После вступления закона в силу соглашение и приложения к нему приобретут силу закона и, если соглашением прямо не предусмотрено иное, будут иметь преимущественную силу перед положениями действующих или принимаемых в дальнейшем законов, указов и административных распоряжений Азербайджана, не соответствующих или противоречащих им.

Подрядным сторонам на весь срок действия соглашения предоставляется исключительное право на проведение нефтегазовых операций в отношении предусмотренных соглашением нетрадиционных запасов углеводородов на контрактной площади.

При этом права, приобретенные подрядными сторонами или их правопреемниками в рамках соглашения и приложений к нему, не могут быть изменены, скорректированы или ограничены без предварительного согласия подрядных сторон.

Для реализации прав и выполнения обязательств, вытекающих из соглашения, его участникам будут предоставлены все необходимые лицензии, таможенные разрешения, визы и другие полномочия и разрешения в порядке и на условиях, установленных соглашением и соответствующими нормативными правовыми актами Азербайджана.

Любые дополнения, поправки и изменения в соглашение и приложения к нему могут вноситься исключительно с письменного согласия сторон в соответствии с условиями и положениями соглашения.

По итогам обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в одном чтении.