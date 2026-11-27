В селе Джрвеж (Армения) подозреваемые в наркоторговле протащили полицейского на машине около 500 метров, пытаясь скрыться.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

В отдел полиции Гарни поступила оперативная информация о том, что передвигающиеся на автомобиле Mercedes граждане делают закладки с наркотиками в Джрвеже. В какой-то момент пассажир Mercedes вышел из машины, оставил что-то под забором, сфотографировал это место на телефон и вернулся в автомобиль. Полицейские перекрыли дорогу служебной машиной и потребовали от мужчин выйти. Однако водитель машины резко сдал назад и протаранил другой полицейский автомобиль. Вышедший из машины 28-летний сотрудник полиции попытался задержать подозреваемых. Те схватили его за руки и продолжили движение, протащив полицейского около 500 метров, после чего отпустили. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.