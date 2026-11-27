Соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов между Суданом и Азербайджаном вступило в силу.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Судана.

Документ начал действовать 26 ноября 2026 года после его ратификации парламентом Азербайджана.

Соглашение было подписано 19 мая 2026 года в Баку в ходе визита главы МИД Судана Мухи ад-Дина Салема Ахмеда в страну.

В суданском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот шаг способствует развитию двусторонних связей, укреплению контактов и координации между официальными учреждениями двух стран, а также расширению сфер взаимодействия.

В ведомстве также отметили, что договоренность отражает стремление государств продолжать политический диалог и углублять партнерство в интересах обеих стран и их народов.