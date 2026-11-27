Объем перевозок автотехники паромами ASCO увеличился на 16%
Инфраструктура
- 27 ноября, 2026
- 11:48
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В январе-октябре текущего года паромами "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) перевезено в общей сложности 935 457 тонн автотехники.
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 10 месяцев 2025 года данный показатель составил 805 566 тонн.
За отчетный период паромами перевезено 35 975 единиц автотехники (+12%). За соответствующий период 2025 года этот показатель составил 32 599 единиц.
В октябре 2026 года паромами ASCO перевезено 97 900 тонн автотехники, что на 23% больше, чем показатель за тот же месяц прошлого года (79 600 тонн).
ASCO avtotexnika daşınmalarının həcmini 16 % artırıb
ASCO's vehicle shipments rise 16% in January–October
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