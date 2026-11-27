В январе-октябре текущего года паромами "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) перевезено в общей сложности 935 457 тонн автотехники.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев 2025 года данный показатель составил 805 566 тонн.

За отчетный период паромами перевезено 35 975 единиц автотехники (+12%). За соответствующий период 2025 года этот показатель составил 32 599 единиц.

В октябре 2026 года паромами ASCO перевезено 97 900 тонн автотехники, что на 23% больше, чем показатель за тот же месяц прошлого года (79 600 тонн).