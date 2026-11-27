История Кавказской Албании подвергается серьезным искажениям на международном уровне, особенно в зарубежной историографии.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор Института истории и этнологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Керим Шукюров.

По его словам, для противодействия подобным искажениям в Азербайджане регулярно проводятся международные научные конференции.

"История Кавказской Албании занимает важное место в истории азербайджанской государственности. Ее изучение является одним из основных научных направлений азербайджанской историографии", - подчеркнул директор института.

Шукюров отметил, что, согласно историческим источникам, территория Кавказской Албании простиралась от гор Большого Кавказа до реки Араз. Несмотря на изменение границ в разные периоды, эта территория составляла историческое ядро государства.

Он также подчеркнул значение распространения христианства в Кавказской Албании и сформировавшегося в тот период материально-культурного наследия для истории Азербайджана.

По словам Шукюрова, в институте продолжаются исследования албанского языка и письменности, готовятся новые научные публикации.