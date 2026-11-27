Сотни образцов аграрных стартап-проектов уже проданы фермерам и широко используются в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Аграрного инновационного центра Анар Джафаров на V юбилейном форуме аграрных стартапов и инноваций в Баку.

По его словам, основу экосистемы аграрных инноваций заложил конкурс стартапов AqroX. Две команды, ставшие победителями конкурса, продолжают свою деятельность.

В качестве успешного примера А. Джафаров привел проект Antivarroa - инновационное решение для борьбы с клещами варроа у пчел. Фермеры могут приобретать и использовать это оборудование через платформу TapAqro с привлечением предоставляемых им субсидий. Кроме того, оборудование включено в перечень сельскохозяйственной техники, на которую распространяется государственная льгота в размере 40%.

"У нас уже есть реальные пользователи в этой сфере - сотни образцов проекта, который в сове время был представлен как стартап, проданы, предоставлены фермерам и широко используются", - отметил он.

А. Джафаров также рассказал о других инициативах. В частности, в 2020 году в рамках Агрохакатона впервые был организован конкурс на территории современного тепличного комплекса, где участникам предложили разработать интеллектуальные решения для управления теплицами.

В 2021 году совместно с Германским обществом международного сотрудничества был проведен конкурс Greenovation, а при поддержке Европейского союза - Agro-Tech Хакатон.