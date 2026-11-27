Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили интеграцию Зангезурского коридора в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в рамках третьего заседания Транспортного диалога высокого уровня между Азербайджаном и ЕС.

"С руководителем Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Магдой Копчинской были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Азербайджан-ЕС в транспортной сфере, развитие Среднего коридора, расширение региональных транспортных связей и реализация стратегических инфраструктурных проектов", - говорится в публикации.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности использования финансовых и инвестиционных инструментов ЕС для развития Среднего коридора, транспортную инфраструктуру Нахчывана, привлечение европейских логистических компаний к деятельности в рамках Среднего коридора, а также расширение сотрудничества в сферах авиации и морского транспорта.

По итогам обсуждений по обозначенным направлениям были приняты соответствующие решения.