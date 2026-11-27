В свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" рассматривается возможность размещения еще двух центров обработки данных в рамках сотрудничества с иностранными инвесторами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На территории СЭЗ 1 на первоначальном этапе подготовлено к эксплуатации 60 га, необходимой инфраструктурой обеспечено 310 тыс. кв. м промышленных площадей. Еще на 138 га завершены основные инфраструктурные работы.

На территории также началось строительство предприятия по производству солнечных панелей.

На участке площадью около 750 га территории FEZ 4, общая площадь которой составляет 4 313 га, создаются аэропорт и сопутствующая логистическая инфраструктура. В настоящее время ведется строительство грузового терминала, диспетчерской вышки и аварийно-спасательных и противопожарных объектов.

Строительство аэропорта планируется завершить к середине 2027 года.

Отмечается, что расположение СЭЗ "Алят" на пересечении международных транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг, вблизи Бакинского международного морского порта, повышает значимость нового аэропорта для расширения логистических и экспортных возможностей зоны.