Во второй день международной конференции "Актуальные проблемы гематологии" (HEMAP 2026) в Баку участники обсудили современные методы диагностики и лечения множественной миеломы и плазмоклеточных заболеваний.

Как сообщает Report, на сессии выступили турецкий гематолог и специалист по трансплантации стволовых клеток, академик Омюр Севиндик, российский врач-гематолог Олег Рукавицын, казахстанский врач-гематолог Азат Карабеков, российский врач-онколог и онкогематолог Мобил Ахмедов.

Спикеры рассказали о методах лечения онкологических заболеваний, об эффективности и побочных действиях препаратов, а также о международных научных исследованиях в этой сфере. Встреча завершилась сессией вопросов и ответов.