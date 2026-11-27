В Баку обсудили методы диагностики и лечения миеломы и плазмоклеточных заболеваний
Здоровье
- 27 ноября, 2026
- 11:02
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Во второй день международной конференции "Актуальные проблемы гематологии" (HEMAP 2026) в Баку участники обсудили современные методы диагностики и лечения множественной миеломы и плазмоклеточных заболеваний.
Как сообщает Report, на сессии выступили турецкий гематолог и специалист по трансплантации стволовых клеток, академик Омюр Севиндик, российский врач-гематолог Олег Рукавицын, казахстанский врач-гематолог Азат Карабеков, российский врач-онколог и онкогематолог Мобил Ахмедов.
Спикеры рассказали о методах лечения онкологических заболеваний, об эффективности и побочных действиях препаратов, а также о международных научных исследованиях в этой сфере. Встреча завершилась сессией вопросов и ответов.
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