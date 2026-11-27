В Нахчыване проходит Саммит профессий будущего
Социальная защита
- 27 ноября, 2026
- 10:51
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В городе Нахчыван проходит Саммит профессий будущего.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, организатором мероприятия выступает Государственное агентство занятости Азербайджана.
В программу саммита вошли официальные выступления, художественная часть и панельные дискуссии.
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