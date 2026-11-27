В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за опасности, исходящей от дронов, для юго-восточных и южных уездов; в небо подняли истребители союзников по НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает ERR.

Вооруженные силы Эстонии разослали сообщение о воздушной угрозе для ряда уездов – Тартумаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вирумаа и Пилвамаа.

Представители Вооруженных сил сообщили о том, что из-за угрозы со стороны дронов в воздух поднялись также истребители НАТО.