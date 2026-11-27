Конституционный суд Азербайджана вынес решение по вопросу повторной смены имени
- 27 ноября, 2026
- 10:09
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Пленум Конституционного суда Азербайджана под председательством Фархада Абдуллаева вынес решение по обращению Верховного суда относительно повторной смены имени по субъективным причинам.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда, суд рассмотрел вопрос толкования соответствующих положений Гражданского и Семейного кодексов, а также правил присвоения и изменения имени, отчества и фамилии.
Согласно решению, обращения о повторной смене имени по субъективным причинам не могут быть отклонены исключительно на том основании, что заявитель уже менял имя ранее.
Пленум рекомендовал Кабинету министров привести соответствующие положения правил присвоения и изменения имени, отчества и фамилии в соответствие с Конституцией и нормами законодательства.
Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не подлежит отмене, изменению или официальному толкованию.