Пленум Конституционного суда Азербайджана под председательством Фархада Абдуллаева вынес решение по обращению Верховного суда относительно повторной смены имени по субъективным причинам.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда, суд рассмотрел вопрос толкования соответствующих положений Гражданского и Семейного кодексов, а также правил присвоения и изменения имени, отчества и фамилии.

Согласно решению, обращения о повторной смене имени по субъективным причинам не могут быть отклонены исключительно на том основании, что заявитель уже менял имя ранее.

Пленум рекомендовал Кабинету министров привести соответствующие положения правил присвоения и изменения имени, отчества и фамилии в соответствие с Конституцией и нормами законодательства.

Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не подлежит отмене, изменению или официальному толкованию.