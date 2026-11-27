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Очередное общее собрание акционеров ОАО Bank of Baku состоится 24 ноября в 15:00.

Как сообщает Report, собрание пройдет в головном офисе банка по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Ататюрка, 42.

Повестка дня собрания включает утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете Bank of Baku, а также продление срока полномочий председателя правления.

Bank of Baku действует с 1994 года. Его уставный капитал составляет 52,87 млн манатов.