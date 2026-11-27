В пределах охранной зоны автомобильной дороги республиканского значения Гаджигабул – Бахрамтепе – Миндживан без соответствующего разрешения были организованы въезд и выезд к одному из объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), согласно законодательству ширина охранной зоны таких дорог составляет 30 метров от оси проезжей части в обе стороны.

Служба охраны автомобильных дорог при ГААДА потребовала устранить нарушение.

В агентстве подчеркнули, что цель этих мер - не препятствовать предпринимательской деятельности, а обеспечить эксплуатацию дорог в рамках закона, сохранить дорожную инфраструктуру и гарантировать безопасность участников движения.