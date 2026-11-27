Скоростной пассажирский паром столкнулся с плавучим сухим доком в районе нефтехранилища Цинъи в Гонконге, в результате чего 22 человека получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает издание SCMP по ссылкой на полицию Гонконга.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли пятнадцать машин скорой помощи, сотрудники экстренных служб.

Источник сообщил, что капитан парома обнаружил неисправность штурвала, потерял контроль над судном и врезался в плавучий сухой док. На борту находились 40 пассажиров и 20 членов экипажа.