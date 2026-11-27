В Гонконге паром врезался в плавучий док, 22 человека получили ранения
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 09:33
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Скоростной пассажирский паром столкнулся с плавучим сухим доком в районе нефтехранилища Цинъи в Гонконге, в результате чего 22 человека получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает издание SCMP по ссылкой на полицию Гонконга.
Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли пятнадцать машин скорой помощи, сотрудники экстренных служб.
Источник сообщил, что капитан парома обнаружил неисправность штурвала, потерял контроль над судном и врезался в плавучий сухой док. На борту находились 40 пассажиров и 20 членов экипажа.
Honqkonqda bərə üzən doka çırpılıb, 22 nəfər yaralanıb
Ferry crashes into floating dock off waters at Hong Kong oil depot, 22 injured
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