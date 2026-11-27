Государственная миграционная служба Азербайджана напомнила гражданам России о правилах временного пребывания в стране, в том числе о необходимости соблюдать установленный срок пребывания несовершеннолетних.

Как сообщает Report со ссылкой на ГМС, согласно постановлению Кабинета министров №561 от 29 декабря 2024 года, с 1 января 2025 года срок временного пребывания в Азербайджане граждан России, въезжающих без визы, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года.

В ГМС подчеркнули, что это требование распространяется на всех лиц соответствующих категорий, в том числе на несовершеннолетних.

В связи с этим родители и другие законные представители несовершеннолетних должны следить за соблюдением ими установленного срока пребывания в Азербайджане. При наличии предусмотренных законодательством оснований они должны в установленном порядке обратиться за продлением срока пребывания или получением разрешения на временное проживание.

Кроме того, родителей и законных представителей несовершеннолетних, срок временного пребывания которых уже истек, но которые не покинули страну, призвали обратиться в ГМС для урегулирования ситуации в соответствии с законодательством и обеспечения беспрепятственного пересечения государственной границы при выезде из страны.

В ведомстве также сообщили, что проверить неиспользованный остаток срока временного пребывания в течение текущего календарного года с учетом дат въезда и выезда можно с помощью электронного калькулятора "Проверка срока временного пребывания", размещенного на официальном сайте ГМС.

В ГМС напомнили, что иностранцы должны покинуть Азербайджан до истечения установленного срока временного пребывания, если он не продлен, не получено разрешение на временное проживание и отсутствуют другие законные основания для дальнейшего нахождения в стране.