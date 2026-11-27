Азербайджан завершил неделю на 24-й строчке в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, положение в рейтинге определилось по итогам матчей V тура общего этапа Лиги Европы.

Израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы проиграл в Грузии турецкому "Бешикташу" со счетом 1:2, из-за чего Израиль не смог обойти Азербайджан в таблице.

Азербайджан занимает 24-е место с коэффициентом 24,187, Израиль - 25-е с коэффициентом 24,125. На 23-й позиции находится Украина (24,837). Возглавляет рейтинг УЕФА Англия (109,227).

Напомним, единственным представителем Азербайджана в еврокубках является "Сабах". В V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА бакинский клуб проиграл в Баку испанской "Барселоне" со счетом 1:4.