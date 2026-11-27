Рейтинг УЕФА: Азербайджан удержал 24-ю строчку по итогам недели
Футбол
- 27 ноября, 2026
- 09:38
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Азербайджан завершил неделю на 24-й строчке в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Report, положение в рейтинге определилось по итогам матчей V тура общего этапа Лиги Европы.
Израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы проиграл в Грузии турецкому "Бешикташу" со счетом 1:2, из-за чего Израиль не смог обойти Азербайджан в таблице.
Азербайджан занимает 24-е место с коэффициентом 24,187, Израиль - 25-е с коэффициентом 24,125. На 23-й позиции находится Украина (24,837). Возглавляет рейтинг УЕФА Англия (109,227).
Напомним, единственным представителем Азербайджана в еврокубках является "Сабах". В V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА бакинский клуб проиграл в Баку испанской "Барселоне" со счетом 1:4.
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