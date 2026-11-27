В Агсуинском районе шестилетний мальчик погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает Report, трагедия произошла с Рамалом Абдуллаевым (2020 г.р.), когда он пас мелкий рогатый скот на земельном участке, принадлежащем его отцу.

Из-за сильного ветра сломалась ветка крупного платана и упала на ребенка. От полученных травм он скончался.

По факту в районной прокуратуре проводится проверка.