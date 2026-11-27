Ağsuda üzərinə ağac aşan 6 yaşlı uşaq ölüb
Hadisə
- 27 noyabr, 2026
- 09:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ağsuda 6 yaşlı uşağın üzərinə ağac düşüb.
"Report" xəbər verir ki, o, 2020-ci il təvəllüdlü Abdullayev Ramal Ehtiram oğludur.
Uşaq xırdabuynuzlu heyvanları otararkən güclü küləyin sındırdığı ağac onun üzərinə aşıb. Nəticədə o, hadis yerində ölüb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:41
Azərbaycan bankları 4 istiqamət üzrə dayanıqlılıq məlumatlarını açıqlayacaqMaliyyə
10:39
Estoniyada PUA təhlükəsi səbəbindən NATO qırıcıları havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:37
Foto
Bəhruz Əhmədov Mərakeşdə BMT-nin qurumları ilə korrupsiyaya qarşı mübarizəni müzakirə edibXarici siyasət
10:34
Foto
Azərbaycan və Aİ Zəngəzur dəhlizinin "TEN-T" şəbəkəsinə inteqrasiyasını müzakirə edibİnfrastruktur
10:31
İlqar Qurbanov: "Barselona"ya qarşı oynamaq çətindir, ustalıq səviyyəsi başqadır"Futbol
10:18
Foto
Bakıda mieloma və plazma hüceyrəli xəstəliklərlə bağlı vəziyyət müzakirə olunubSağlamlıq
10:17
Foto
Azərbaycanla Ermənistan arasında "Sülh körpüsü" çərçivəsində yaradılan komitələrdə müzakirələr keçirilibDigər
10:17
Səngəçalda yük avtomobillərin iştirakı ilə qəza olub, ölən varHadisə
10:16
Foto
ATU-nun Stomatologiya fakültəsinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilibDigər