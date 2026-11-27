Krasnoyarsk yaxınlığında avtoqəzada 5 nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb
Region
- 27 noyabr, 2026
- 09:32
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Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının İlansk-Nijneinqaş dairəsində, R-255 "Sibir" federal trasının 1080-ci kilometrliyində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya DİN-in diyar üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Kansk - İlansk marşrutu üzrə hərəkət edən avtobus qarşı hərəkət zolağına çıxıb və orada əvvəlcə yük avtomobili, daha sonra isə yük maşını (TIR) ilə toqquşub.
Nəticədə 5 nəfər ölüb, daha 13 nəfər xəsarət alıb. Ölənlər arasında bir yeniyetmə var. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.
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