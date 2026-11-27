Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.11.2026)
Maliyyə
- 27 noyabr, 2026
- 09:02
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
96,61
|
0,04
|
35,76
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
85,79
|
2,11
|
28,37
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 662,10
|
97,50
|
- 679,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 182,95
|
0,00
|
2 119,66
|
S&P 500
|
7 182,78
|
0,00
|
337,28
|
Nasdaq
|
23 585,80
|
0,00
|
343,81
|
Nikkei
|
57 499,16
|
487,54
|
7 159,68
|
Dax
|
25 215,52
|
513,39
|
725,11
|
FTSE 100
|
10 609,30
|
182,36
|
677,92
|
CAC 40 INDEX
|
8 108,74
|
128,17
|
- 40,76
|
Shanghai Composite
|
3 476,88
|
0,41
|
- 491,96
|
Bist 100
|
10 743,11
|
87,37
|
- 518,41
|
RTS
|
895,72
|
- 5,06
|
- 218,41
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,0962
|
0,0003
|
- 0,0783
|
USD/GBP
|
1,3117
|
0,0016
|
- 0,0356
|
JPY/USD
|
159,2500
|
0,0800
|
2,8000
|
RUB/USD
|
81,9090
|
- 0,7173
|
3,1590
|
TRY/USD
|
50,7841
|
0,1071
|
7,8279
|
CNY/USD
|
6,6628
|
- 0,0008
|
- 0,3262
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2026)
International commodity, stock and currency market indicators (27.11.2026)
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