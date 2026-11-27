Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2026)
- 27 noyabr, 2026
- 09:03
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,11 % artaraq 1,8652 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,95 % artaraq 2,0757 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8652
|
100 Rusiya rublu
|
2,0757
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1325
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1268
|
1 Çexiya kronu
|
0,0763
|
1 Çin yuanı
|
0,2551
|
1 Danimarka kronu
|
0,2496
|
1 Gürcü larisi
|
0,6576
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0183
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2298
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1667
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0375
|
1 İsrail şekeli
|
0,5126
|
1 Kanada dolları
|
1,1934
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4330
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3715
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5026
|
1 Moldova leyi
|
0,0928
|
1 Norveç kronu
|
0,1745
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6119
|
1 Polşa zlotası
|
0,4168
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3492
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0158
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3183
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2810
|
Türk lirəsi
|
0,0335
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0377
|
Yapon yeni
|
1,0672
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9322
|
Qızıl
|6180,5115
|
Gümüş
|73,9611
|
Platin
|
2267,8510
|
Palladium
|
1537,4545